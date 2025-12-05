Sarri: "Per noi 3 partite a settimana sono un rischio. Milinkovic?..."

Le dichiarazioni del Comandante Maurizio Sarri a LSC

Lazio-Milan

Abbiamo fatto una buona partita concedendo pochissimo e ci da gusto perché domenica siamo usciti dalla partita con un senso di ingiustizia. Non è una rivincita ma ci da gusto per il gruppo, per il pubblico. CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

I tifosi presenti all'Olimpico

Questa sera l'ambiente era bello tosto, era bello giocare all'Olimpico. La squadra da la sensazione della crescita perché anche nella gara di Milano se tutto va normalemente usciamo indenni, questa sensazione di crescita c'è quello da chiedere ora è la continuità. Olimpico un fortino? Speriamo che sia cosi, non abbiamo tempo neanche di godere della vittoria di oggi perché tra 70 ore abbiamo un'altra partita difficilissima. Quello che chiederò alla squadra è continuità.

Il calendario

Per noi 3 partite a settimana sono un rischio in questo momento perché quelli che hanno la condizione fisica ottimale non sono molti, tutto il resto sono giocatori che stano tornando. Per noi è un rischio ma dobbiamo accettare il rischio e fare risultato lo stesso.

I quarti di finale

In questo momento non so neanche quando giocheremo contro il Bologna.

Milinkovic