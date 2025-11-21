Novità in casa Lazio: un giocatore rientra nella lista serie A

Non è ancora cosa certa al 100% ma sembrerebbe essere questa la strada. Parliamo del ritorno nella lista di serie A di Dele-Bashiru. La Lazio si prepara a utilizzare il suo secondo e ultimo cambio in questa stagione per reintegrare in lista il centrocampista nigeriano. Con ogni probabilità dovrebbe prendere il posto di Rovella, che si è operato giovedì per risolvere la pubalgia e ne avrà per circa per quaranta giorni. La comunicazione dovrà avvenire entro le 12 di sabato 22 novembre, il giorno precedente alla prossima partita contro il Lecce.

L'infortunio e l'esclusione di Dele-Bashiru

Il centrocampista nigeriano era stato escluso dopo l'ultimo derby del 21 settembre, il suo posto l’aveva preso Basic. Fino a quel momento non aveva convinto mister Sarri che visto il suo infortunio aveva deciso di tagliarlo. Adesso però è pienamente ristabilito: questa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo e domenica sarà convocato per la sfida delle ore 18.00.

La coppa d'Africa alle porte

Come tornato potrebbe già ripartire per la competizione africana che si terrà nel periodo invernale. Proprio così, Dele-Bashiru aspetterà notizie dalla Nigeria, che potrebbe convocarlo per la Coppa d'Africa. In quel caso il centrocampista partirebbe a dicembre per tornare solo a gennaio. Nuove modifiche alla lista si potranno fare durante il prossimo mercato invernale, dove i cambi saranno liberi. Da febbraio in poi, però, la Lazio non potrà più effettuare sostituzioni, se non per i portieri.