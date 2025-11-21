Coppa Davis, Italia in finale dopo aver battuto il Belgio 2-0

Successo italiano nel tennis. L'Italia è in finale di Coppa Davis per il terzo anno consecutivo. I ragazzi di Volandri hanno battuto 2-0 il Belgio grazie alle vittorie di Berrettini su Collignon (6-3, 6-4) e di Cobolli che ha sconfitto Bergs 6-3, 6-7, 7-6 al termine di una partita pazzesca, chiusa dopo oltre tre ore di gioco 17-15 al tie-break in cui Cobolli ha annullato ben sette match point. Domenica alle 15 c'è la finale con gli azzurri affronteranno una tra Germania e Spagna per il titolo.

Le parole di Flavio Cobolli

Non so cosa dire. So solo che siamo un gruppo di cinque ragazzi che mette tutto quello che ha ogni volta che scende in campo. Oggi sono riuscito a portare a casa questa vittoria solo grazie a loro. Siamo una squadra molto unita che lotta l'uno per l'altro. Stiamo provando a raggiungere il nostro sogno. Voglio ringraziare il pubblico perché mi avete dato una grande mano. Ho sentito il vostro calore, giocare così è veramente molto più facile. Devo essere sincero: ho rischiato un po', però questa è un po' come immaginavo la mia partita ideale. Ho sempre cercato di andare al terzo... giuro però che non l'ho fatto apposta. Ho vissuto il mio più grande sogno. Ci tenevo a dedicare questa vittoria a mia mamma, che non è solita venire a questi appuntamenti. A mio fratello e a un mio grande amico che spero possa tornare presto a giocare a calcio (Bove, presente in arena, ndr). Forza Italia!

I dettagli sulla finale

L'Italia tornerà in campo domenica 23 novembre e lo farà a Bologna, alle ore 15, contro la vincente di Spagna-Germania. In ogni caso sarà una grande finale con l'Italia che non sarà sfavorita né con l'una né con l'altra.