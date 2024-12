La Top 11 della quindicesima giornata: presenti due biancocelesti

Nella giornata di ieri si è concluso un altro turno di Serie A con la vittoria dell'Udinese sul Monza: le primissime posizioni sono affollate e c'è una distanza di soli tre punti tra il primo e il quinto posto. La Lazio si è rilanciata alla grande con la vittoria in casa del Napoli e non intende fermarsi; nelle prossime tre gare i biancocelesti affronteranno l'Inter e l'Atalanta in casa.

I calciatori biancocelesti presenti nella Top 11 della quindicesima giornata

Nella Top 11 di WhoScored.com, sono presenti ben due calciatori biancocelesti: stiamo parlando di Gustav Isaksen e Ivan Provedel. Il danese è riuscito a regalare tre punti fondamentali grazie a un gol spettacolare, il suo lavoro in fase difensiva ha limitato le azioni offensive di Khvicha Kvaratskhelia. Si tratta del suo secondo gol in campionato dopo quello di Udine, in Europa League invece ha già timbrato il cartellino in casa del Twente. La Lazio registra un altro clean sheet in Serie A, Provedel non è stato impegnato in grandi parate ma si è fatto trovare pronto più di una volta sulle palle alte.

La Top 11 completa