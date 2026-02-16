Infortunio Raspadori, tegola per Palladino: a rischio contro la Lazio

Tegola pesante per Raffaelle Palladino, che ora dovrà fare a meno di Giacomo Raspadori per le prossime tre settimane. Il nuovo attaccante della Dea si è infortunato alla coscia sinistra proprio in occasione della sfida contro la Lazio, lasciando la squadra in dieci a sostituzioni esaurite.

Quante gare salterà Raspadori

Gli accertamenti hanno rilevato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale sinistro, uno stiramento, che costringerò il classe 2000 a restare ai box per tre settimane. L’entità dell’infortunio lo obbligherà a saltare, oltre all’andata e al ritorno dei play-off di Champions League contro il Borussia Dortmund, anche le partite di campionato contro il Napoli e Sassuolo, oltre alla semifinale d’andata di Coppa Italia proprio contro la Lazio, in programma il prossimo 4 marzo.