La Uefa ricorda Lazio-Nizza di Europa League nel diluvio dell'Olimpico

Poco meno di un anno fa il match rimasto nella mente di tanti tifosi di calcio

Leoni Andrea /

Un omaggio da parte della Uefa per la prima squadra della capitale. Era il 3 ottobre del 2024 quando lo stadio Olimpico di Roma ospitava il match di Europa League Lazio-Nizza. Una partita come tante e una sfida non così avvincente sulla carta che però è entrata nella storia recente per un'atmosfera surreale in cui si è disputata ovvero il diluvio che cadde quel giorno sulla capitale con i giocatori impegnati a pattinare sul prato fradicio dello stadio Olimpico. La pagina social ( instagram ) dell'Europa League ha ricordato a ritmo di musica le gesta di quei 22 giocatori in campo.

Il post social della Uefa Europa League

Il match

Era la Lazio di Marco Baroni, un periodo sicuramente d'oro in cui la squadra cresceva e macinava prestazioni e risultati. In Europa sopratutto il trend iniziava a farsi pazzesco. I biancocelesti dominavano l'avversario e ottenevano vittorie su vittorie. Lazio-Nizza, giocata il 3 ottobre 2024, è sicuramente il ritratto di quel momento speciale. I capitolini si imposero per ben 4 a 1 sui francesi. Un protagonista su tutti di quella piovosa serata romana: Taty Castellanos. Per la punta argentina una doppietta, i restanti marcatori sul taccuino furono Pedro e Zaccagni. Per il Nizza il gol di Boga, conoscenza del calcio italiano per la sua esperienza all'Atalanta.

 

