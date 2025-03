I numeri di Milan-Lazio: Noslin motorino! Rovella instancabile

La Lazio di Marco Baroni sfata uno dei più pesanti tabù biancocelesti, che vedono la Prima Squadra di Capitale uscire da San Siro leccandosi sempre le ferite, ma non è stato questo il caso di ieri sera con una strabiliante vittoria per 2-1 arrivata allo scadere grazie all'infinito Rodriguez Ledesma Pedro.

Come di consueto la Lega Serie A sul proprio sito ufficiale ha pubblicato il match report di Milan-Lazio con tutti i numeri della partita e balzano agli occhi in casa biancoceleste alcuni dati che possono far sorridere Baroni.

Noslin il più veloce

Noslin - Depositphotos

A poter far sorridere Baroni sono sicuramente i dati che certificano la brillantezza fisica della sua squadra con la Lazio che ha percorso 124,851 km a fronte dei 116.377 km percorsi dalla squadra allenata da Sergio Conceicao. Entrando nello specifico si evince come Tijjani Noslin sia il giocatore che “in run” (in corsa non in sprint) ha toccato i 19.793 km/h , miglior dato tra tutti i giocatori testimoniando la sua applicazione con cui è entrato in campo. Tra gli sprint invece ad avere la testa della classifica è Nuno Tavares che ha toccato i 29.365 km/h, miglior dato su tutti.

Rovella sta ancora correndo

Un altro elemento che risalta sono senza dubbio i km percorsi da parte dell'instacabile Nicolò Rovella, che solo nella partita di ieri ha percorso 13.163 km, per avere un paragone il migliore del Milan in questa specifica è Reijnders con 11.988 km. Rovella e Guendouzi ieri hanno condotto magistralmente il centrocampo lo testimoniano anche i 20 intercetti di Guendouzi ed i 13 recuperi combinati tra i due mediani biancocelesti.