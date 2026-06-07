Romagnoli-Al-Sadd, verso il déjà vu: manca l'accordo tra i club

Ginevra Sforza /
Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images via Onefootball
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La cessione di Alessio Romagnoli rischia di vivere un déjà vu che ricorda lo scorso gennaio. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il difensore biancoceleste avrebbe trovato l'accordo con il club qatariota, ma a mancare è invece l'intesa tra i due club. 

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L'Al-Sadd avrebbe messo sul piatto un'offerta da 3 milioni, ma, dal canto suo, Lotito continua invece a prendere tempo per le modalità di pagamento: il presidente non avrebbe intenzione di fare sconti o formule troppo dilazionate.

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