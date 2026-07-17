Lazio, Kennedy dice sì: il Fluminense abbassa le pretese, affare vicino

La Lazio accelera per John Kennedy e cresce l'ottimismo sulla possibilità di chiudere l'operazione nelle prossime ore. Tra la richiesta del Fluminense e l'offerta biancoceleste resta una distanza economica, ma le sensazioni attorno alla trattativa sono considerate positive.

Il club brasiliano continua a chiedere 12 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante, mentre il direttore sportivo Angelo Fabiani si è spinto fino a 8 milioni. Le parti, però, sono al lavoro per trovare un'intesa e un rilancio della Lazio potrebbe consentire di arrivare a un accordo intorno ai 10 milioni di euro.

A rendere ancora più fiduciosa la società biancoceleste, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è anche la volontà del giocatore. Dal Brasile, infatti, filtra che l'attaccante classe 2002 sia particolarmente attratto dall'idea di trasferirsi in Serie A. Le altre proposte ricevute arrivano dalla Serie B inglese, una destinazione che non lo convincerebbe pienamente. Anche la sua famiglia vedrebbe con favore un trasferimento nella Capitale, affascinata dalla prospettiva di vivere a Roma.

Lazio, Kennedy è diventato il primo obiettivo per l'attacco

Dopo aver definito l'arrivo di Doekhi e aver colmato uno dei due vuoti lasciati dalle partenze di Gila e Romagnoli – mentre l'altro sarà risolto nei prossimi giorni per questioni burocratiche – la Lazio è concentrata sull'acquisto dell'attaccante richiesto da Rino Gattuso sin dal primo incontro con la società a Formello, all'inizio di giugno.

Kennedy rappresenta un profilo diverso rispetto a Ratkov e Dia, già presenti in rosa. Quest'ultimo, inoltre, potrebbe lasciare la Lazio davanti a un'offerta compresa tra 14 e 15 milioni di euro. L'arrivo del brasiliano andrebbe quindi a completare il reparto offensivo.

Gattuso spinge sul 4-2-3-1: Kennedy in pole davanti agli altri nomi

Le indicazioni che arrivano dal ritiro confermano come Gattuso stia lavorando soprattutto sul 4-2-3-1, un sistema che, in una stagione senza coppe europee per il secondo anno consecutivo, potrebbe rendere sufficienti due centravanti di ruolo. All'occorrenza, inoltre, ci sarebbe anche Noslin come alternativa offensiva.

In questo scenario John Kennedy è ormai diventato la prima scelta della Lazio. Alle sue spalle resta Piccoli, mentre la pista che porta a Pinamonti continua a essere molto fredda, quasi completamente congelata.