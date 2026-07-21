Caso Romagnoli, nessun contatto dall'Al-Sadd: spunta una soluzione per la Lazio

Alessio Romagnoli si trova in un momento molto delicato della sua avventura in biancoceleste. Nonostante il club gli avesse dato il via libera per la cessione, il difensore è bloccato a Roma a causa del silenzio improvviso dell'Al Sadd, che aveva trovato un accordo con il giocatore ma che ora sembra essere sparito dai radar.

Allenamenti in solitaria e frattura totale

In attesa di sviluppi per lasciare Formello, il difensore si sta allenando da solo nella Capitale. La frattura con la società è ormai netta e non sembrano esserci possibilità per ricucire lo strappo. Per questo motivo, l'ex Milan potrebbe essere richiamato nel centro sportivo per capire insieme al club come muoversi e definire il suo futuro.

Spettro rescissione e aggiornamenti di mercato

Stando quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, se l'affare impostato con l'Al Sadd dovesse saltare definitivamente, non è da escludere che le strade della Lazio e di Romagnoli si separino tramite una rescissione contrattuale. La situazione rimane apertissima e si attende solo il prossimo capitolo.