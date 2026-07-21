Caso Romagnoli, nessun contatto dall'Al-Sadd: spunta una soluzione per la Lazio
Dopo aver acquistato Alessio Romagnoli, l'Al-Sadd sembra essere sparito dai radar, ecco come dovrebbe muoversi il club biancoceleste
Alessio Romagnoli si trova in un momento molto delicato della sua avventura in biancoceleste. Nonostante il club gli avesse dato il via libera per la cessione, il difensore è bloccato a Roma a causa del silenzio improvviso dell'Al Sadd, che aveva trovato un accordo con il giocatore ma che ora sembra essere sparito dai radar.
Allenamenti in solitaria e frattura totale
In attesa di sviluppi per lasciare Formello, il difensore si sta allenando da solo nella Capitale. La frattura con la società è ormai netta e non sembrano esserci possibilità per ricucire lo strappo. Per questo motivo, l'ex Milan potrebbe essere richiamato nel centro sportivo per capire insieme al club come muoversi e definire il suo futuro.
Spettro rescissione e aggiornamenti di mercato
Stando quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, se l'affare impostato con l'Al Sadd dovesse saltare definitivamente, non è da escludere che le strade della Lazio e di Romagnoli si separino tramite una rescissione contrattuale. La situazione rimane apertissima e si attende solo il prossimo capitolo.