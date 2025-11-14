Lazio Women: la foto ufficiale di squadra in uno scenario mozzafiato

Dopo la foto ufficiale della Prima Squadra maschile pubblicata dalla Lazio, con tanto di video backstage sul canale YouTube del club, anche la Lazio Women ha posato per il ritratto ufficiale di staff tecnico e calciatrici

La foto ufficiale al Campidoglio

Come svelato ieri dall'assessore Alessandro Onorato con un post sui propri profili social, per la foto ufficiale della Lazio Women è stato scelto uno scenario davvero mozzafiato. La squadra infatti ha posato accanto alla maestosa statua del Marco Aurelio situata in Piazza del Campidoglio. La maglietta ufficiale della Lazio in questa stagione riprende proprio i motivi geometrici della pavimentazione presente nella Piazza del Campidoglio e la location scelta per la foto ufficiale cementifica ancora di più il legame con questo luogo.

Il post su Instagram