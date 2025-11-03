Le pagelle di Lazio-Cagliari: Isaksen inventa e Zac chiude. Quarta clean sheet consecutiva

La Lazio esce vittoriosa dalla sfida contro il Cagliari per 2-0 grazie alle reti di Isaksen e Zaccagni. La squadra di Sarri viene a capo della partita nel secondo tempo, dopo una prima frazione di gioco condotta su ritmi blandi nonostante sia andata vicina al vantaggio anche nei primi 45' con Basic e Zaccagni. la difesa biancoceleste continua ad essere una certezza di questa squadra, è la quarta clean sheet consecutiva.

Le pagelle di Lazio-Cagliari:

Provedel - 6.5

Spettatore non pagante per tutta la serata. Buona una sua parata con i piedi nel primo tempo, poi per lo più è chiamato ad accorciare sui lanci lunghi del Cagliari. Quarta clean sheet consecutiva.

Lazzari - 6

Paga a volte la fisicità che mette in campo il Cagliari, ma la sua prestazione è attenta. Dal 72' Pellegrini: 6.5

Gila - 6

Disattento in qualche circostanza, è stato più brillante in altre serate ma comunque porta a casa la prestazione.

Romagnoli - 6

Guida la difesa nel primo tempo, dettando i tempi di uscita sul pressing. È costretto ad uscire per un problema all'adduttore. Dal 45' Provstgaard: 6.5

Marusic - 6.5

Impensierisce Caprile con una buona conclusione, prestazione solida la sua.

Guendouzi 6.5

Nel primo tempo è sempre il primo a chiamare la squadra in avanti per il pressing. Nel secondo tempo sale in cattedra: prima serve il pallone per il gol di Isaksen e poi si immola su Felici.

Cataldi - 6.5

Perde qualche pallone che sarebbe potuto diventare velenoso, ma gioca sopra il dolore che avverte nel secondo tempo e regala un'altra prestazione di grinta e cuore.

Basic - 5.5

Ha una grande occasione al 27' per sbloccare il parziale, ma spreca quello che a tutti gli effetti era un rigore in movimento sul suo piede forte. Fatica poi a trovare ritmo e dare fluidità alla manovra. Dal 60' Vecino: 6.5

Isaksen - 7.5

Il gol è meraviglioso e di pregevolissima fattura. L'impressione è sempre quella, manca uno step di continuità per avere un giocatore di livello.

Dia - 5

Tocca pochissimi palloni, e quelli che gioca non sono sicuramente di qualità. Esce tra i fischi.

Zaccagni - 7

Nel primo tempo spreca una buona occasione su imbeccata di Isaksen, dove da buona posizione in corsa non riesce a trovare lo specchio. Non si arrende mai e trova il gol alla fine tanto sperato.

La pagella di Maurizio Sarri

Voto: 7

La sua mano si vede soprattutto in difesa e si vede. Davanti può essere ancora sistemato qualcosa in termini di fluidità ma contavano i tre punti.