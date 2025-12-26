Il miglior arbitro donna del 2025 è italiana: il premio

In Italia tengono banco le polemiche verso il mondo arbitrale e verso l'operato che finora vediamo nel nostro campionato di serie A. Fortunatamente però non c'è solo questo e sicuramente possiamo andare fieri di un premio assegnato nelle ultime ore. L’IFFHS (International Federation of Football History and Statistics), infatti, ha eletto, come ogni anno, il miglior arbitro donna di questo 2025. La vincitrice è l’italiana Maria Sole Ferrieri Caputi, che si è guadagnata 97 punti; al secondo posto la francese Stephanie Frappart (93 punti), al terzo la croata Ivana Martincic (67 punti). A sottolineare il prestigioso premio è stato l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, tramite il suo profilo Instagram.

Il post social di Calvarese

Il profilo dell'arbitro Ferrieri Caputi ed i record assoluti

Maria Sole Ferrieri Caputi è un arbitro classe 1990, nata a Livorno. Il 25 marzo successivo dirige l'incontro amichevole fra Germania e Peru: diventa così la prima direttrice di gara nella storia dell'AIA a vedersi affidata una partita fra nazionali maggiori maschili. Il 28 aprile 2024 dirige l'incontro Inter-Torino, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, venendo assistita ancora una volta da Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti: per la prima volta nel massimo campionato di calcio italiano è presente una terna arbitrale di sole donne.