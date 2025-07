Fenerbahce-Lazio 1-0: la prestazione degli uomini di Sarri

Impegno di rilievo questa sera per la Lazio di Maurizio Sarri. A sfidare i capitolini sono stati i turchi del Fenerbahce con Mourinho a sedere sulla panchina dei gialloblu. Il portoghese sfida di nuovo l'allenatore toscano dopo i tanti derby romani che negli ultimi anni hanno segnato la storia tra i due.

La Lazio ha fatto vedere qualcosa di buono, tanto fraseggio di buon livello, il Sarrismo è decisamente tornato, inconfondibili le geometrie tattiche espresse in mezzo al campo. Il lato negativo è sicuramente il settore offensivo. I biancocelesti hanno attaccato poco e nulla, non sono riusciti ad incidere e ad attaccare la profondità come Sarri vorrebbe.

Il tabellino

Fenerbahçe Ülker Stadium, Istanbul (TR)

FENERBAHCE - LAZIO 1-0

Marcatori: 60' Kahveci (F)

FENERBAHCE (4-2-3-1): Egribayat; Muldur (83' Levent), Akcicek (72' Caglar), Oosterwolde, Brown (83' Djiku); Elmaz (57' Amrabat), Santos; Szymanski, Kahveci (73' Under), Aydin (57' Efe); Duran (57' En-Nesyri,) . A disp.: Livakovic, Tarik, Mimovic, Carlos, Cenk. All.: Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Provedel (61' Mandas); Lazzari (46' Marusic), Gila (67' Hysaj), Provstgaard (46' Romagnoli), Nuno Tavares (67' Pellegrini); Guendouzi (67' Belahyane), Rovella (46' Cataldi), Dele-Bashiru (46' Vecino); Cancellieri (61' Pedro), Castellanos (61' Dia), Zaccagni (61' Noslin). A disp.:, Furlanetto, Ruggeri, Basic, Pinelli, Pedro, Sana Fernandes. All.: Sarri.

Arbitro: Zorbay Küçük; Assistenti: Esat Sancaktar - Deniz Caner Özaral; IV ufficiale: İlker Yasin Avcı

La prossima sfida pre campionato

Si resta in Turchia per gli uomini di Maurizio Sarri. Infatti il prossimo impegno della Lazio sarà contro il Galatasary, il giorno 2 agosto alle ore 20:00. Esattamente come accaduto nel match contro il Fenerbahce, la sfida sarà trasmessa da Dazn. I biancocelesti devono crescere e dare risposte sul rettangolo verde. Alcuni lati sono positivi ma tanti altri ancora troppo acerbi per pensare ad un inizio di campionato in cui Sarri ed i suoi siano pronti al 100%.