Buon compleanno Nicolò Rovella: il regista della Lazio compie 24 anni

Tanti auguri Nicolò Rovella, il regista della squadra biancoceleste festeggia il suo 24° compleanno. Nonostante sia arrivato alla Lazio soltanto nel 2023, l'ex Genoa, Juventus e Monza è stato colpito sin da subito dalla fede laziale, infatti, il numero 6 ha ribadito più volte il suo eterno amore verso questi colori. Al momento il centrocampista, che ha totalizzato 60 presenze in Campionato, è fermo a causa dell'operazione a cui si è dovuto sottoporre per via della pubalgia ma sta lavorando per tornare in campo al più presto possibile e aiutare la sua squadra a scalare la classifica di Serie A, che al momento vede le aquile all'8 posto con 18 punti, a pari dell'Udinese e 5 al di sotto della Juventus.

Gli auguri della Società Lazio a Nicolò Rovella

Nicolò Rovella, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 24 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno.

