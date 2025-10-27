Vieri provoca Sarri in diretta: lo sfottò e l'imitazione fanno discutere

Nonostante Lazio–Juventus sia ormai archiviata e i biancocelesti siano riusciti a conquistare una vittoria preziosissima contro una Juventus in difficoltà, la sfida continua a far discutere, in particolare per un episodio che ha coinvolto un doppio ex: Cristian Vieri.

Presente negli studi di Fuoriclasse su DAZN, Vieri si è reso protagonista di una provocazione nei confronti di Maurizio Sarri, uno sfottò poco professionale e probabilmente anche inopportuno, considerata la situazione attuale in casa Lazio.

Lo sfottò di Vieri

L’ex attaccante biancoceleste ha infatti preso in giro Sarri riguardo alla questione degli infortunati: nel corso della trasmissione avrebbe imitato il tecnico toscano, ironizzando con un finto pianto sul fatto che “non ha potuto costruire la squadra lui”.

Un comportamento decisamente poco adatto, soprattutto alla luce dei numerosi infortuni e del blocco del mercato che la Lazio ha dovuto affrontare in questi mesi.

Il video