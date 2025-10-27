Vieri provoca Sarri in diretta: lo sfottò e l'imitazione fanno discutere

La provocazione dell'ex biancocelesteChristian Vieri nei confronti di Maurizio Sarri nel post partita di Lazio-Juventus

Ginevra Sforza /

Nonostante Lazio–Juventus sia ormai archiviata e i biancocelesti siano riusciti a conquistare una vittoria preziosissima contro una Juventus in difficoltà, la sfida continua a far discutere, in particolare per un episodio che ha coinvolto un doppio ex: Cristian Vieri.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Presente negli studi di Fuoriclasse su DAZN, Vieri si è reso protagonista di una provocazione nei confronti di Maurizio Sarri, uno sfottò poco professionale e probabilmente anche inopportuno, considerata la situazione attuale in casa Lazio.

Lo sfottò di Vieri

L’ex attaccante biancoceleste ha infatti preso in giro Sarri riguardo alla questione degli infortunati: nel corso della trasmissione avrebbe imitato il tecnico toscano, ironizzando con un finto pianto sul fatto che “non ha potuto costruire la squadra lui”.

Un comportamento decisamente poco adatto, soprattutto alla luce dei numerosi infortuni e del blocco del mercato che la Lazio ha dovuto affrontare in questi mesi.

Il video

 

 

 

Calciomercato Lazio, Ivan Ilic perde la titolarità: è un'occasione a centrocampo
Ufficiale, Igor Tudor è stato esonerato: panchina affidata a Brambilla