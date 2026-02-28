Torino-Lazio, si avvicina la sfida con il Granata: le probabili mosse di Sarri e D'Aversa
Ecco le probabili scelte dei mister Sarri e D'Aversa per la sfida Torino-Lazio, in programma domani alle ore 18:00
Domani 1 marzo alle ore 18:00 la rosa biancoceleste scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per sfidare il Granata D'Aversa, arrivato in panchina dopo l'esonero di Baroni. Il match, visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW, non sarà facile per nessuna delle due avversarie, infatti, i due mister dovranno fare i conti con grandi assenze: Rovella, Pedro, Basic e Gila per Sarri e Ilkhan e Adams per D'Aversa.
Torino-Lazio: le probabili formazioni
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa.
Squalificati: Ilkhan
Indisponibili: Adams
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.
Indisponibili: Basic, Gila, Gigot, Pedro, Rovella.
Torino-Lazio: la designazione arbitrale
Arbitro: Abisso
Assistenti: Imperiale – Cavallina
IV: Tremolada
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paterna