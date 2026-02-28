Buon compleanno Dino Zoff: l'ex tecnico spegne oggi 84 candeline

Dino Zoff, ex tecnico del club biancoceleste, festeggia oggi i suoi 84 anni, ecco gli auguri della Società

Michelle De Angelis /
Photo by Mark Sandten/Bongarts/Getty Images via onefootball
Photo by Mark Sandten/Bongarts/Getty Images via onefootball

Dino Zoff, ex tecnico del club biancoceleste tra il 1990-1994, nel 1997 e nel 2001, compie oggi 84 anni. In onore del mister che, dopo Simone Inzaghi, detiene il maggior numero di presenze in competizioni ufficiali alla Lazio, la Società gli ha augurato un buon compleanno sui social, così come hanno la Juventus e la Nazionale Italiana

Gli auguri della Lazio 

Nella pagina successiva gli auguri della Juventus e della Nazionale Italiana 

