Buon compleanno Dino Zoff: l'ex tecnico spegne oggi 84 candeline

Dino Zoff, ex tecnico del club biancoceleste tra il 1990-1994, nel 1997 e nel 2001, compie oggi 84 anni. In onore del mister che, dopo Simone Inzaghi, detiene il maggior numero di presenze in competizioni ufficiali alla Lazio, la Società gli ha augurato un buon compleanno sui social, così come hanno la Juventus e la Nazionale Italiana.

Gli auguri della Lazio

Nella pagina successiva gli auguri della Juventus e della Nazionale Italiana