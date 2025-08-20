Lazio, buone notizie per il Comandante: un biancoceleste è tornato ad allenarsi in gruppo

Con la campagna acquisti bloccata e il primo incontro di Campionato che si avvicina, dove domenica 24 agosto alle ore 18:30 la Lazio affronterà il Como allo stadio Sinigaglia, il Comandante Maurizio Sarri ha bisogno di tutta la rosa biancoceleste al completo, tuttavia, alcune aquile rientrano ancora tra gli indisponibili e non potranno essere schierate. Fortunatamente, il centrocampista Reda Belahyane sta recuperando dal problema alla caviglia e potrà sicuramente tornare tra i convocati per il primo match della nuova stagione.

Reda Belahyane: il numero 21 prossimo al rientro

Buone notizie per il mister Maurizio Sarri, infatti, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Reda Belahyane sta svolgendo un percorso di reintegro progressivo dopo la distorsione alla caviglia e ieri pomeriggio è tornato ad allenarsi con il resto delle aquile al centro sportivo di Formello, ma non solo, l'ex Hellas Verona dovrebbe poter tornare tra i convocati per la sfida di domenica 24 agosto contro il club di Fabregas. Quasi sicuramente il numero 21 andrà a raggiungere Cataldi e Basic in panchina, mentre l'arma a centrocampo scelta dal tecnico per sconfiggere il Como dovrebbe essere composta da Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru.

Il punto sugli infortunati: Patric, Isaksen, Vecino e Gigot

Non ci sono solo buone notizie per il Comandante, infatti, mentre il numero 21 potrà tornare in panchina per la sfida contro il Como, la situazione è diversa per gli altri infortunati. Per quanto riguarda Patric, dopo un primo stop in seguito all'operazione, il difensore centrale si è fermato nuovamente per una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra e dovrebbe poter tornare disponibile in tempo per il match contro il Sassuolo, in programma il 14 settembre. Gustav Isaksen sta continuando a svolgere il programma di recupero dopo la guarigione dalla mononucleosi e dovrebbe poter tornare tra i convocati in tempo per Lazio-Hellas Verona, o al massimo insieme al numero 4 in Sassuolo-Lazio. Nonostante gli esami avevano eliminato l'ipotesi di possibili lesioni e le speranze del mister di poterlo schierare a Como, Matias Vecino non ha ancora recuperato dall'affaticamento muscolare e sarà improbabile vederlo in campo al Sinigaglia. Per Samuel Gigot, invece, il discorso è diverso, infatti, anche se al momento l'ex Olympique Marsiglia è indisponibile a causa della lombosciatalgia, la ragione principale dietro lo stop riguarda il desiderio della Società di vendere il francese.