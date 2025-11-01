Lazio-Cagliari | Le probabili formazioni: Vecino o Basic?
In attesa di vedere come andrà la partita di lunedì sera, si pensa alle probabili formazioni che scenderanno in campo all'Olimpico.
Basic - Fraioli
Lunedì terminerà la decima giornata di Campionato di Serie A, con il match che vede come protagoniste Lazio e Cagliari.
La partita, in diretta su DAZN e Sky, sarà molto importante per la squadra biancoceleste, che deve iniziare a finalizzare di più e risalire la classifica.
Ecco le novità sulle probabili formazioni.
