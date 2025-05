Inter-Lazio: il messaggio di Pedro ai tifosi e i complimenti di Patric al numero 9

Per la 4a volta in Campionato è Pedro il man of the match, premio meritatissimo dato che grazie alla sua doppietta la Lazio è riuscita a pareggiare contro l'Inter, squadra in corsa per lo scudetto e finalista di Champions League con il Paris Saint-Germain. L'attaccante ha segnato il primo gol dopo poco la sua entrata in campo, al posto dell'ala Gustav Isaksen, infatti, al 72' Vecino gli passa il pallone e l'ex Barcellona centra subito la rete, mentre il secondo è arrivato in occasione del rigore dato dal direttore di gara Chiffi a favore della Lazio per un tocco con il braccio di Bisseck su palla di Taty. In seguito al pareggio ottenuto contro l'Inter, Pedro ha ringraziato i tifosi sui social mentre Patric, al momento indisponibile a causa di un'operazione a cui si è dovuto sottoporre, si è complimentato con il biancoceleste numero 9.

