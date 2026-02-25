Atalanta show in Champions: 4-1 al Dortmund, Dea agli ottavi
Rimonta spettacolare dei nerazzurri che ribaltano lo 0-2 e volano al turno successivo. In serata tocca alla Juventus contro il Galatasaray
Serata da incorniciare per l’Atalanta, che conquista l’accesso agli ottavi di finale di Champions League con una vittoria netta per 4-1 contro il Borussia Dortmund. Dopo un avvio complicato e lo svantaggio iniziale, la squadra di Palladino reagisce con carattere, ribalta il risultato e chiude i conti nel finale davanti al proprio pubblico.
Una rimonta che certifica la crescita europea della Dea, prossima avversaria della Lazio in semifinale di Coppa Italia.
Archiviati i primi quattro spareggi, il programma della serata prosegue con le altre sfide in calendario, tra cui l’attesa Juventus-Galatasaray delle 21.