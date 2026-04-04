Women | Inter-Lazio, le formazioni ufficiali di Grassadonia e Piovani
Le formazioni ufficiali di Grassadonia e Piovani in vista di Inter-Lazio
In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 15:00, i due allenatori di Inter e Lazio hanno diramato le loro formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali dell'Inter
INTER (3-5-2): Runarsdottir; Bartoli, Milinkovic, Andres; Merlo, Detruyer, Magull, Vilhjalmsdottir, Schough; Wullaert, Bugeja. A disp.: Ivarsdottir, Ferraro, Bowen, Santi, Polli, Robustellini, Tomasevic, Glionna, Paz, Tomaselli, Csiszar, Consolini. All.: Gianpiero Piovani
Le undici titolari di Grassadonia
LAZIO (4-3-1-2): Durante; Cafferata, Baltrip-Reyes, Connolly, Oliviero; Monnecchi, Benoit, Simonetti; Le Bihan; Visentin, Piemonte. A disp.: Bacic, Karresmaa, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Martin Queralt, Karczewska, Zanoli, Castiello, Goldoni, D`Auria, Mancini. All.: Gianluca Grassadonia