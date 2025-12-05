Mondiali 2026, ecco tutti i gironi usciti dal sorteggio

Nella cornice del Kennedy Center di Washington Dc è andato in scena il sorteggio dei gironi dei prossimi mondiali di calcio che inizieranno nell'estate del 2026. Buone notizie, ipotetiche almeno, anche per la nazionale azzurra che in caso di accesso ai campionati del mondo, ha avuto sicuramente un destino positivo ma prima di tutto c'è da superare lo scoglio Irlanda del Nord. Ecco di seguito i restanti gironi definitivi.

Ecco tutti i gironi dei prossimi mondiali

GRUPPO A

Messico, Sud Africa, Corea del Sud, Playoff D (Danimarca, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca e Irlanda).

GRUPPO B

Canada, Playoff A (Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia-Erzegovina), Qatar, Svizzera.

GRUPPO C

Brasile, Marocco, Haiti, Scozia.

GRUPPO D

Stati Uniti, Paraguay, Australia, Playoff C (Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo).

GRUPPO E

Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador.

GRUPPO F

Olanda, Giappone, (Ucraina, Svezia, Polonia e Albania), Tunisia.

GRUPPO G

Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

GRUPPO H

Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.

GRUPPO I

Francia, Senegal, Playoff 2 (Bolivia, Suriname e Iraq), Norvegia.