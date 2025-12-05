Sorteggio Italia ai mondiali: ecco chi affronterà se passerà a Marzo

Tutto è andato in scena al Kennedy Center di Washington, dove gli azzurri, come le altre nazionali, hanno conosciuto il loro futuro per i prossimi mondiali di calcio. Quello della nazionale italiana è un punto interrogativo visto che c'è ancora da affrontare lo scoglio playoff contro l'Irlanda del Nord. In caso di successo dell'Italia però il girone è già scritto e sicuramente la sorte è stata benevola con il ct Gattuso e i suoi uomini. Ecco il sorteggio di pochi minuti fa.

Il girone mondiale in caso di passaggio del turno

Italia ( in caso di passaggio del playoff )

Svizzera

Canada

Qatar

Come è avvenuto il sorteggio

Le nazionali partecipanti sono 48 e sono state suddivise in 4 fasce. Da ogni urna è stato estratto un nome per formare i 12 gruppi in totale ( da 4 ciascuno ) componendo la prima fase del torneo. Da li accederanno ai turni ad eliminazione diretta 32 squadre ( le prime due di ogni girone e le migliori 8 terze ) .