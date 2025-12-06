Incredibile in India: espulso prima di entrare in campo

Una notizia surreale ha colpito il mondo del calcio, in particolare quello in India. Ha davvero dell’incredibile infatti quanto successo prima della semifinale di Supercoppa indiana tra Goa e Mumbay con il caso che riguarda l'attaccante Iker Guarrotxena, tra le altre cose anche veterano del calcio spagnolo, ha ricevuto un rosso prima dell’inizio di entrare in campo. Il motivo è quasi tragicomico: l’arbitro Mondal ha notato che indossava uno slip blu, un colore non conforme al regolamento. Un contrattempo facilmente risolvibile, cambiando la biancheria intima, ma è andata a finire molto male. Inaspettatamente infatti il calciatore è stato espulso. A riportare quanto accaduto è Sportmediaset.

Attaccante spagnolo con una carriera di rilievo. Classe 1992, 33 primavere e una carriera che lo ha visto vestire anche la maglia dell'Atletico Bilbao, club più prestigioso, probabilmente, in cui ha giocato Guarrotxena. In Spagna il calciatore ha giocato anche con la maglia del Real Murcia. Sicuramente in questi giorni tutti parlano di noi per il fatto surreale che ha vissuto un attimo prima di entrare in campo, rimediando l'espulsione.