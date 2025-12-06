Inter-Como 4-0, nerazzurri impressionanti firmano il poker

E' l'appuntamento di questo sabato pomeriggio, quello tra Inter e Como nella cornice dello stadio San Siro di Milano. Una sfida che tutti si aspettavano più equilibrata ma che invece ha visto un solo protagonista, ovvero i nerazzurri. La vittoria è stata netta e il Como per lunghi tratti non è pervenuto all'interno del match. Gli uomini di Chivu hanno vinto e convinto con un 4-0 schiacciante.

Il match

Parte subito in quarta l'Inter e riesce a sbloccare la partita dopo pochi minuti grazie al gol di Lautaro Martinez. La reazione del Como arriva timidamente e i padroni di casa non sono mai davvero in difficoltà nell'arco del primo tempo.

Il secondo vede gli uomini di Fabregas più determinati e ogni manovra parte dai piedi del suoi gioiello Nico Paz. Ci pensa l'Inter a spegnere le speranze grazie a Thuram al minuto 59. Da questo momento il Como sparisce dal campo e i nerazzurri approfittano come meglio possono. All'81simo arriva il 3-0 di Calhanoglu e dopo appena 5 minuti il poker calato da Carlos Augusto.

Le rispettive classifiche

I nerazzurri escono vincenti e convinti per quello che hanno fatto vedere in campo quest'oggi. Al momento sono al primo posto con ben 30 punti. Chivu ed i suoi possono esultare guardando la classifica.

Dall'altra parte tanta amarezza in casa Como. Una sconfitta pesante, brutta ma una classifica che può ritenere sicuramente soddisfacente. Gli uomini di Fabregas infatti sono al sesto posto con 24 punti, ottimo bottino.