Gila carica la Lazio: "Con Sarri possiamo tornare in Europa e fare grandi cose"

Gila è pronto a ripartire. Per lui sta per iniziare la quarta stagione con la Lazio, guidata ancora una volta da Sarri, l’allenatore che gli ha dato fiducia e continuità, permettendogli di diventare titolare. Toccherà ancora al tecnico provare a far crescere una squadra che il mercato non ha potuto rinforzare come sperato. Lo sperano tutti i giocatori, compreso lo spagnolo, che a "El Marcador" di Radio Marca ha dichiarato: «Abbiamo qualità e talento, e Pedro rappresenta un esempio in campo e nello spogliatoio. Non avere le coppe europee ci permetterà di prepararci meglio per il campionato. L’obiettivo è tra Conference ed Europa League, ma arrivare in Champions sarebbe incredibile».

Gila e l'importanza di Sarri per la Lazio

Sarri mantiene il focus sul presente: niente proiezioni a lungo termine, conta solo la prossima partita, l’esordio in campionato con il Como tra 10 giorni: «Partire con una vittoria è fondamentale per avere fiducia nelle gare successive». Alla quarta giornata arriverà subito il derby: «A Roma il calcio è passione pura. Quella sfida è la più importante d’Italia e può segnare l’inizio della stagione».

Il difensore elogia ancora il tecnico: «È speciale, tradizionale e con idee chiare. Se seguiamo le sue indicazioni, arriveranno grandi risultati». Con il suo rendimento, Gila ha conquistato anche la nazionale spagnola di Luis de la Fuente: «La convocazione è stata una delle giornate più belle della mia carriera».

Obiettivi stagionali e sogni futuri del difensore spagnolo

Sul futuro, sogna di rivestire la maglia del Real Madrid, dove ha debuttato nel 2021/22 con Ancelotti: «È come un altro pianeta. Devo molto anche a Raul, che mi ha fatto crescere e maturare. Essere ancora accostato al Real è motivo d’orgoglio».