RaiSport contro Petrecca dopo la cerimonia olimpica: protesta storica e sciopero

Clamorosa presa di posizione dei giornalisti di RaiSport dopo la cerimonia olimpica: “La figura peggiore di sempre”.

In seguito alla discussa cerimonia di apertura dei Giochi, la redazione di RaiSport ha annunciato una dura protesta contro il direttore Paolo Petrecca, sceso in campo come telecronista. Proclamato lo sciopero e adottata una decisione senza precedenti nel corso dell’evento sportivo più seguito dell’anno.

La cerimonia olimpica trasmessa dalla Rai è diventata il caso del fine settimana appena trascorso. L’evento inaugurale ha generato forte imbarazzo all’interno dell’azienda dopo la scelta del direttore Paolo Petrecca di occuparsi personalmente della telecronaca, ricevendo critiche diffuse per i numerosi errori commessi durante il racconto.

La scelta dei giornalisti Rai: firme ritirate

A insorgere, nelle ultime ore, è stata anche la redazione di RaiSport. Il Cdr ha ufficializzato uno sciopero nel pieno delle Olimpiadi, attraverso un comunicato dai toni durissimi. Viene chiarito che non si tratta di un’azione politica, ma di una decisione presa per difendere il lavoro quotidiano di chi racconta lo sport.

"È arrivato il momento di far sentire la nostra voce perché siamo davanti alla peggiore figura di sempre di RaiSport durante uno degli eventi più attesi, l’Olimpiade invernale di Milano-Cortina”. Da qui la scelta di ritirare le firme: “Da oggi alle 17 e fino al termine dei Giochi ritiriamo la firma da servizi, collegamenti e telecronache, in attesa che l’azienda prenda coscienza del danno causato dal direttore di RaiSport ai telespettatori, alla Rai e all’intera redazione impegnata con professionalità nell’evento”.

“Non è una decisione politica”

Nel comunicato del Cdr di RaiSport Petrecca viene ribadito: “Non si tratta di una questione politica, come qualcuno vuole far credere, ma di rispetto e dignità del servizio pubblico”. Dalle 17 è stata chiesta la lettura di un comunicato sindacale in tutti i tg olimpici e nei programmi Mattina Olimpica e Notti Olimpiche. Al termine dei Giochi verranno applicati i tre giorni di sciopero votati dalla redazione dopo la doppia bocciatura del piano editoriale del direttore.

L’Ad Rai pronto a incontrare Petrecca

Una decisione pesantissima per la squadra chiamata a raccontare per due settimane il più importante evento sportivo mondiale, tornato in Italia dopo vent’anni. La scelta assume un peso ancora maggiore perché rivolta contro il direttore Paolo Petrecca, mai realmente accettato dalla redazione, come dimostrano le due sfiducie iniziali. In queste ore si parla di un possibile incontro tra Petrecca e l’amministratore delegato Rai per valutare il da farsi in vista della cerimonia di chiusura, dopo quanto accaduto lo scorso 6 febbraio.