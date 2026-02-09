Calciatrici 2025/26, Le Bihan: "Album? Un orgoglio. Abbiamo chiaro il nostro obiettivo. Sulla Juve…”

In occasione della presentazione dell'album "Calciatrici" Panini per la stagione 2025/26 ha presenziato all'evento Clarisse Le Bihan, in rappresentanza della S.S. Lazio Women.

Le sue parole

Che orgoglio è essere presente su questo nuovo album?

Tanto, penso che è una cosa molto carina per noi, per una giocatrice, per le nostre famiglie, i nostri amici, e penso sia una cosa veramente bella. Io sono orgogliosa e molto contenta perché mi fa ritornare bambina, quindi sono contenta.

Dopo la vittoria importante con il Genoa vi aspetta l’impegno con la Juventus

Sì, siamo molto vicine dai tre primi posti, quindi sappiamo che ogni partita, soprattutto quella contro la Juve, sarà importantissima fino alla fine. Noi siamo sulla nostra strada, era importante vincere questo weekend, e andiamo con piena fiducia a Torino, e speriamo di portare a casa i tre punti.

Nelle ultime settimane ti abbiamo visto schierata anche al centrocampo, ti chiedo come ti sei trovata e se è una soluzione che pensi possa aiutare?

Secondo me era più una scelta sul momento, perché anche la squadra aveva bisogno, perché abbiamo avuto infortuni, persone che non sono disponibili, e quindi era più una scelta sul momento, è un'opzione che si può. Tutti ci organizziamo per il bene della squadra, io faccio lo stesso, preferisco stare più vicino alla porta avversaria, e se lo devo fare ancora lo rifarò senza problemi.

Sfumata la Coppa Italia, ora l’obiettivo è raggiungere il terzo posto, vi siete parlate dopo l’eliminazione contro la Roma?

Per essere onesta è stato tutto molto veloce. Tre giorni dopo abbiamo avuto una nuova partita, non è abbiamo parlato di quello, perché è stato molto difficile, io la prima ho fatto fatica a tornare, però non abbiamo avuto il tempo di abbassare la testa, e di lasciarci andare, quindi siamo tornate con tutte le nostre teste. L'obiettivo è chiaro, dobbiamo guardare avanti, con gli obiettivi grandi che abbiamo.

Come state fisicamente e mentalmente?