Chi sono i portieri più pagati della Serie A? Provedel nella top 5, fuori Maignan e Sommer

Sui profili social di Transfermarket.it è stata pubblicata una classifica riguardante la top 10 dei portieri di Serie A sulla base degli stipendi percepiti. Al primo posto troviamo l’estremo difensore della Fiorentina -David De Gea - che, con un contratto valido fino al 2028, percepisce un’ingaggio di 5,6 milioni di euro. Nella classifica, però, è presente anche uno dei portieri biancocelesti: ecco chi.

Ecco Ivan Provedel!

Tra i portieri più pagati della Serie A spicca Ivan Provedel, che, con uno stipendio lordo da 3,7 milioni di euro annui, si colloca al quinto posto nella speciale classifica degli ingaggi stilata da Transfermarkt.it. Il numero uno della Lazio, il cui contratto scade nel 2027, si conferma un punto fermo per i biancocelesti, non solo per le prestazioni in campo ma anche per la fiducia riposta dalla società nei suoi confronti. Davanti a lui solo giganti come David De Gea, pilastro della Fiorentina con 5,6 milioni, e i due portieri da 4,6 milioni: Meret (Napoli) e Svilar (Roma). Lo stesso Di Gregorio, titolare della Juventus, percepisce quanto Provedel. Un dato interessante è che il laziale guadagna più di nomi affermati come Mike Maignan (ex Milan, 3,6 milioni) e Yann Sommer (Inter, 3,2 milioni), a dimostrazione di quanto si sia alzata la considerazione nei suoi confronti. Provedel, protagonista anche in Champions nella stagione 2023-2024, continua a imporsi come uno dei migliori portieri italiani del momento.

L’importanza di Provedel nell’attuale Lazio di mister Sarri

Lo scorso anno il portiere aveva affrontato un periodo di difficoltà e mister Baroni aveva preferito la giovane promessa Mandas, autore di ottime prestazioni con l’aquila sul petto, nel finale della scorsa stagione. Quest’estate, infatti, si è parlato a lungo di un acceso duello fra i pali fra Provedel e Mandas, con molti interrogativi circa l’estremo difensore che Sarri avrebbe scelto per il suo secondo mandato in biancoceleste. Queste prime quattro partite della Lazio lo confermano: Ivan Provedel è il portiere prediletto dal Comandante e, quindi, il titolare della stagione 2025-2026.