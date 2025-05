Tommy Paul e la passione per la Lazio: ecco il regalo della società

Il tennista statunitense Tommy Paul ha una grande passione per la Lazio: nel suo ultimo post Instagram, la descrizione “Back in Lazio Land” ha scatenato l‘entusiasmo dei tifosi biancocelesti.

Nella giornata di oggi, presso il Circolo Canottieri Lazio il tennista statunitense ha ricevuto dei regali direttamente dalla società: sono stati consegnati maglia, cappello e costume. Ecco le immagini di Tommy Paul con la maglia della Lazio.

Sono diventato tifoso della Lazio grazie a Opelka. È venuto con alcuni suoi amici, tifosi della Lazio, che gli hanno fatto vedere la squadra e la tifoseria e se n'è innamorato subito. Poi me ne ha parlato e ora siamo grandi tifosi della Lazio. Se sarò allo stadio per Lazio - Juventus? Io sabato gioco, spero di farlo la mattina così posso andare a vedere la partita alle 18. Voglio assolutamente esserci. Qual è il mio giocatore preferito? Matteo Guendouzi. Mi piace anche la difesa, sono sempre stato un difensore. Penso che la difesa vinca i campionati negli sport di questo tipo. Le chances della Lazio per la prossima Champions League? Spero il 100% (ride, ndr.).