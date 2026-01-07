Lazio arriva Taylor: un nome che è incubo per i romanisti

Un incredibile calciomercato invernale sta infiammando i movimenti della Lazio. Dopo le uscite di Castellanos ( al West Hame per 29 milioni ) e Guendouzi ( al Fenerbahce per 30 milioni bonus compresi ) stanno arrivando le tante sospirate entrate ed in maniera sorprendente stanno arrivando in tempi più che celeri. Ieri l'improvvisa notizia dell'acquisto di Ratkov, attaccante del Salisburgo classe 2003. Pochi istanti fa la doppia notizia di ben due centrocampisti in arrivo. Uno vicino ma trattativa ancora in fase di evoluzione e parliamo di Toth del Ferencvaros; il secondo invece è Taylor dell'Ajax, giocatore pronto a vestire la maglia biancoceleste. Un nome che nella capitale ha creato tanto dolore dall'altra parte del Tevere, quella occupata dai romanisti. Una situazione che ricorda un pò quella del 26 maggio 2013 legata a Lulic, ovvero un autentico incubo marchiato a fuoco sui fegati dei tifosi romanisti, per l'eternità.

Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images via Onefootball

Un nome, un incubo

Ovviamente l'incubo romanista non è legato al calciatore ma all'omonimo arbitro Taylor che ha diretto la finale di Europa League del 2023 tra Roma e Siviglia. Il direttore di gara inglese è accusato di aver cambiato le sorti del match per un rigore non fischiato ai giallorossi. Una decisione che consultando il regolamento sembra sacrosanta e che anche l'esperto arbitrale di Dazn, Luca Marelli, ha giudicato di recente come corretta. Il mondo giallorosso però, non è dello stesso avviso e i commenti social che troviamo tutt'oggi su Taylor incitano all'odio, alla violenza e addirittura a messaggi di morte per lui e famiglia. Adesso però il tifoso giallorosso dovrà affrontare un'altra fase, oltre a quella che non passerà mai legata a quella finale, ovvero dovranno sentire spesso il nome di Taylor in città, poichè il giocatore olandese sta per vestire la casacca della Lazio.

Le caratteristiche di Taylor

Il centrocampista è un classe 2002, alto 178 centimetri e completo nel suo ruolo. Discrete capacità in fase di copertura, ottima tecnica palla al piede e buone doti da incursore, risultando risoluto sotto porta. Con l'Ajax ha disputato ben 130 partite segnando 25 gol ( dalla stagione 2020-2021 ). Le sue qualità lo hanno portato a giocare anche 5 partite con la nazionale olandese.