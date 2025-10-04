Cataldi in conferenza: "Contento di essere tornato a difendere i miei colori. Sul rigore..."

Una sfida da cardiopalma quella andata in scena all’Olimpico di Roma contro il Torino. Nei minuti finali un guizzo di Noslin crea un’occasione imperdibile per la Lazio: l’olandese subisce un fallo in area di rigore, il direttore di gara nega fermamente il penalty, ma fortunatamente la decisone cambia quando si reca al Var e vede il clamoroso rigore, impossibile da negare ai biancocelesti. Cataldi sul dischetto trasforma il rigore e manda la Lazio sul pari, per 3-3. Un risultato che tuttavia lascia l’amore in bocca ai biancocelesti, non in grado, soprattutto nel secondo tempo, di imporsi e costruire occasioni pericolose. La Lazio perde l'occasione di conquistare tre punti e va alla sosta con soli 7 punti in classifica in sei gare disputate.

Il mister l'ho ritrovato come lo avevo lasciato, non è cambiato in nessun modo. Lo stesso martello di prima, e su questo lo dobbiamo seguire. Prendere 3 goal oggi è un peccato. Mia autovalutazione? Giocare a due cambia, qualche meccanismo cambia e ci vuole un po' di tempo. Non sono bravo nelle autovalutazioni. Bel momento il goal, contento per il pareggio, ma l'obiettivo era fare un'altra vittoria e metterci apposto, lavoreremo in queste due settimane.

Non essendo belli esteticamente ha dimostrato di avere qualcosa di importante. Questa squadra ha un anima.