Coppa Italia, annunciate le date ufficiali delle semifinali: ecco quando si giocheranno

Ieri sera è stata svelata la 4a semifinalista della Coppa Italia, infatti, sarà la Lazio a dover sfidare l'Atalanta. Dall'altra parte del girone, invece, il match tra Inter e Como era già stato deciso. In vista delle semifinali, la Lega Serie A ha annunciato le date ufficiali del girone di andata.

Coppa Italia, le date ufficiali delle semifinali

Come annunciato dalla Lega Serie A, martedì 3 marzo alle ore 21:00 scenderanno in campo allo stadio di San Siro Inter e Como per sfidarsi nella partita iniziale delle semifinali, mentre Lazio-Atalanta si giocherà mercoledì 4 marzo allo stadio Olimpico, sempre alle ore 21:00. Ufficiale anche la data della finale, che sarà ospitata dallo stadio di Roma il 13 maggio.

Il percorso delle quattro semifinaliste

Lazio, Atalanta, Inter e Como, sono queste le quattro squadre che proseguiranno nella competizione e che sono riuscite ad accedere alle semifinali di Coppa Italia. Per quanto riguarda l'Inter, fino ad ora il club di Chivu non ha dovuto affrontare nessuna Big, infatti, le avversarie agli ottavi e ai quarti di finale sono state rispettivamente Venezia e Torino. Il Como, dopo aver vinto contro la Fiorentina per 1-3, ha lottato fino ai calci di rigore con il Napoli dove, con un risultato di 6-7, è stato il club di Fabregas a passare il turno. Passando all’Atalanta, sono state Genoa e Juventus le avversarie incontrate e sconfitte dalla Dea nelle due fasi precedenti, precisamente con un risultato di 4-0 e 3-0. La Lazio, invece, è stata l'ultima a raggiungere la semifinale, infatti, dopo che la rete di Zaccagni aveva permesso il trionfo sul Milan agli ottavi, ieri sera il gol di Noslin ha azzerrato il vantaggio iniziale dei rossoblù e i calci di rigore battuti correttemente da Tavares, Dia, Marusic e Taylor hanno portato le aquile in semifinale.