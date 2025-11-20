Guai la Lazio, Dia in partenza per la coppa d’Africa con Taty ai box: le soluzioni in attacco

È ormai accertato, purtroppo che il Taty riesca a rientrare per la partita contro il Lecce ed è addirittura incerto anche il rientro per il doppio scontro con il Milan di fine novembre/inizio dicembre. Potremmo dire che a sostituirlo c’è il compagno di reparto Dia, non oltre il 30 novembre, quando - come riporta Il Corriere dello Sport - dovrà rispondere alla convocazione del Senegal per la Coppa d’Africa.

Dia mette nei guai la Lazio

Dia è sempre stato inserito in lista nelle convocazioni della sua nazionale, proprio fino alla sosta della settimana scorsa: è quasi scontato che arriverà a breve anche la convocazione di coppa. Se Castellanos non sarà pronto per il Milan (29 novembre) o per il Bologna (7 dicembre), a Sarri non resteranno che due opzioni: provare Noslin (che andrà via a gennaio) o cercare conferme in Pedro posizionato come falso nove (già deciso a partire a giugno). Quel che è certo è che, in caso, Dia partirà il 1 dicembre, il lunedì che cadrà due giorni dopo Milan-Lazio di campionato. La coppa d’Africa inizierà il 21 dicembre e terminerà il 18 gennaio con partite che si disputeranno in Marocco. L’assenza del senegalese dipenderà dal cammino della sua nazionale, breve o lungo che sarà. Quel che è certo e che Sarri rimarrà con Noslin come vice Castellanos per un mese (un giocatore che ha giocato solo 68 minuti finora e che sa di essere in lista di uscita a gennaio).

Dia cerca il guizzo prima di partire

Non un periodo di grandi prestazioni per Dia: il suo ultimo centro risale al match contro il Verona di settembre valido per la seconda giornata di campionato. Da lì in poi, l’attaccante è entrato completamente in crisi e, nelle ultime partite, neppure si è reso pericoloso sotto porta. Rientrato oggi dalla nazionale, domani i giocatori si allenerà in gruppo per essere pronto per domenica contro il Lecce. Sarri, d’altronde, ha un disperato bisogno di uomini-goal. Riecheggia la battuta: “Ho solo falsi nove“, riferita ai centravanti, ma la verità è che molti di questi non hanno fatto breccia nel mister: primi fra tutti, come abbiamo detto, Noslin, ma anche Castellanos. Dia rappresentava l’unica speranza di questa stagione ma, adesso, ha soltanto una decina di giorni per aiutare la Lazio prima di partire per un periodo di tempo indeterminato.