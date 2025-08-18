Lazio, si riparte da Sarri: obiettivo Europa senza mercato

Domenica 24 agosto, a Como, la Lazio darà il via al suo campionato. I biancocelesti arrivano al debutto con una certezza in panchina, Maurizio Sarri, ma con una situazione di mercato completamente bloccata.

Esordio a Como con l’incognita mercato: tutto fermo

Nessun acquisto, nessun innesto: la FIGC ha infatti imposto uno stop a causa del mancato rispetto di alcuni parametri economici, tra cui l’indice di liquidità. Uno stop pesante, che ha costretto la società a rivedere i piani estivi e rinunciare al rinnovamento della rosa.

Tra ridimensionamento e ambizione: l'Europa resta nel mirino

Nonostante le difficoltà, la Lazio non si nasconde. L’obiettivo stagionale resta il ritorno nelle coppe europee, fondamentali sia sul piano tecnico che economico. La permanenza dei big, unita al ritorno di Sarri, che due stagioni fa aveva centrato la qualificazione Champions, lascia uno spiraglio di fiducia. L’assenza di coppe, da handicap, può trasformarsi in vantaggio: più tempo per preparare le partite e meno stress fisico. E con le rivali ancora in costruzione, la corsa all'Europa è tutt’altro che chiusa. Ora tocca al campo parlare. La Lazio parte in silenzio, ma con un obiettivo chiaro.