Laporte nel mirino del Como: Fabregas sogna il colpo

Aymeric Laporte resta uno dei nomi più caldi di questo mercato estivo. Il centrale spagnolo, campione d’Europa con la Roja, è in trattativa con l’Al Nassr per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2026.

Il Como sogna in grande: Laporte è più di un’idea

Il Como sogna il grande colpo e, secondo Tuttosport, avrebbe già pronta una proposta triennale per convincerlo. Fabregas lo ritiene il tassello ideale per completare il pacchetto difensivo e puntare a una stagione ambiziosa.



Carriera da top e un palmarès da fuoriclasse

Laporte, classe ’94, ha iniziato la carriera nell’Athletic Bilbao, con cui ha totalizzato oltre 220 presenze. Poi il salto al Manchester City, dove ha collezionato 180 presenze e vinto tutto: sei Premier League, una Champions, due FA Cup, oltre a vari trofei nazionali e internazionali. L’esperienza all’Al Nassr gli ha regalato continuità e leadership. Oggi, a 31 anni, potrebbe rimettersi in gioco in Italia. Su di lui resta vigile anche l’Athletic Club, pronto a riportarlo a casa. Ma il Como spera: Laporte sarebbe un segnale chiaro, il simbolo di un progetto in ascesa.