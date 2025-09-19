Romagnoli: "Il derby è sempre una partita a parte. Penso a me, Cataldi e Pellegrini che…"

Meno di 48 ore e poi sarà tempo di derby. Nel corso del consueto match program pubblicato dalla Lazio prima di ogni partita casalinga è intervenuto in questa speciale occasione Alessio Romagnoli, che ha parlato del suo rapporto con il derby.

Dopo il Sassuolo c'è il derby, una gara speciale che non ha bisogno di presentazioni.

Si, è una partita bellissima da vivere e da giocare. Il derby è la nostra gara più importante dell'anno: saremo pronti.

Il fatto che arrivi dopo appena 4 giornate può cambiare qualcosa

nell'attesa?

No, il derby rimane sempre una partita a parte, vogliono tutti giocarlo, è spettacolare sotto ogni aspetto

Nell'ultimo derby hai vissuto emozioni contrastanti, segnando un gol in un pari pieno di rimpianti.

Mi dispiace perché quando segno spero prima di tutto che serva per vincere. L'emozione per il gol però rimarrà per sempre, speriamo che questa volta finisca diversamente.

Hai giocato i derby di Roma, Milano e Genova: cosa rende diverso quello della Capitale?

Per me che sono nato qui, è il migliore. È quello più sentito, in città se ne parla

praticamente tutto l'anno. Gli altri derby sono altrettanto belli ma non vengono vissuti in questo modo.

