Coppa Italia | Inter-Torino 2-1 Bonny e Diouf siglano la vittoria

Stasera le luci dello Stadio San Siro di Milano si accendono per ospitare il match di Coppa Italia tra Inter e Torino. La squadra di Chivu affronterà quella di Baroni ed in palio c'è la qualificazione alle semifinali della competizione. I granata vengono dal successo ottenuto per 3 reti a 2 in casa della Roma di Gasperini mentre i nerazzurri hanno rifilato ben 5 reti al Venezia ottenendo una vittoria facile. Stasera il match è finito 2-1 per i nerazzurri che passano il turno.

Primo tempo

Partita equilibrata nella prima mezz'ora, con i padroni di casa che controllano il pallino del gioco ma non riescono ad affondare nella difesa avversaria. Dall'altra parte il Torino prova a far male con delle ripartenze. Il risultato cambia al minuto 35 quando Kamate mette nelle condizioni Bonny di cambiare il risultato con una rete che esprime senso del gol e freddezza. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo non ci sono altre azioni d'attacco rilevanti e l'Inter chiude in vantaggio con una rete di vantaggio.

La ripresa

Il secondo tempo riparte con l'Inter che sembra avere una marcia in più rispetto agli avversari. Bastano infatti solo 3 minuti e Diouf sigla il raddoppio, ci pensa Thuram a fare una bella giocata ed offrire un ottimo assist per il centrocampista che firma il 2-0. Gli uomini di Baroni non si perdono d'animo e provano a reagire con grinta. Al 57simo il risultato cambia e la partita si riapre. Ci pensa Kulenovic a segnare la rete del 2-1 e a rimettere in gioco i suoi. Resta tutto invariato e l'Inter può festeggiare.