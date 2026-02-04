Coppa Italia | Inter-Torino 2-1 Bonny e Diouf siglano la vittoria
Gli uomini di Chivu battono quelli di Baroni volando in semifinale
Stasera le luci dello Stadio San Siro di Milano si accendono per ospitare il match di Coppa Italia tra Inter e Torino. La squadra di Chivu affronterà quella di Baroni ed in palio c'è la qualificazione alle semifinali della competizione. I granata vengono dal successo ottenuto per 3 reti a 2 in casa della Roma di Gasperini mentre i nerazzurri hanno rifilato ben 5 reti al Venezia ottenendo una vittoria facile. Stasera il match è finito 2-1 per i nerazzurri che passano il turno.
Primo tempo
Partita equilibrata nella prima mezz'ora, con i padroni di casa che controllano il pallino del gioco ma non riescono ad affondare nella difesa avversaria. Dall'altra parte il Torino prova a far male con delle ripartenze. Il risultato cambia al minuto 35 quando Kamate mette nelle condizioni Bonny di cambiare il risultato con una rete che esprime senso del gol e freddezza. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo non ci sono altre azioni d'attacco rilevanti e l'Inter chiude in vantaggio con una rete di vantaggio.
La ripresa
Il secondo tempo riparte con l'Inter che sembra avere una marcia in più rispetto agli avversari. Bastano infatti solo 3 minuti e Diouf sigla il raddoppio, ci pensa Thuram a fare una bella giocata ed offrire un ottimo assist per il centrocampista che firma il 2-0. Gli uomini di Baroni non si perdono d'animo e provano a reagire con grinta. Al 57simo il risultato cambia e la partita si riapre. Ci pensa Kulenovic a segnare la rete del 2-1 e a rimettere in gioco i suoi. Resta tutto invariato e l'Inter può festeggiare.