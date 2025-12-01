Annunciato il film su Maestrelli: sarà interpretato da Kim Rossi Stuart

Dopo la bellissima docu-serie sulla storica Lazio del '73-74 “Grande e Maledetta” ed il documentario su Tommaso Maestrelli “Tommaso - Maestrelli e Il Calcio a Colori” è stato annunciato un nuovo progetto filmografico sullo storico allenatore del primo Scudetto della Lazio.

Il film su Tommaso Maestrelli

Come riportato da movieplayer.it, a margine della presentazione del listino, L'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, ha annunciato la produzione del film sulla vita di Tommaso Maestrelli. Il film non si concentrerà solo sul periodo alla Lazio e sulle gesta in campo del “Maestro” ma porrà l'accento su ogni sfaccettatura della sua vita permettendo di ritornare con la mente a quell'epoca.

Kim Rossi Stuart interpreta lo storico allenatore della Lazio

Kim Rossi Stuart - Depositphotos

Sempre come riporta movieplayer.it, Tommaso Maestrelli sarà interpretato da Kim Rossi Stuart. L'attore vincitore di un David di Donatello, però, non sarà solamente il protagonista del film, ma si calerà anche nei panni di regista, per la quarta volta in carriera in questa veste.