Annunciato il film su Maestrelli: sarà interpretato da Kim Rossi Stuart
In produzione il nuovo film dedicato alla vita di Tommaso Maestrelli. Nei panni dell'allenatore si calerà Kim Rossi Stuart
Dopo la bellissima docu-serie sulla storica Lazio del '73-74 “Grande e Maledetta” ed il documentario su Tommaso Maestrelli “Tommaso - Maestrelli e Il Calcio a Colori” è stato annunciato un nuovo progetto filmografico sullo storico allenatore del primo Scudetto della Lazio.
Il film su Tommaso Maestrelli
Come riportato da movieplayer.it, a margine della presentazione del listino, L'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, ha annunciato la produzione del film sulla vita di Tommaso Maestrelli. Il film non si concentrerà solo sul periodo alla Lazio e sulle gesta in campo del “Maestro” ma porrà l'accento su ogni sfaccettatura della sua vita permettendo di ritornare con la mente a quell'epoca.
Kim Rossi Stuart interpreta lo storico allenatore della Lazio
Sempre come riporta movieplayer.it, Tommaso Maestrelli sarà interpretato da Kim Rossi Stuart. L'attore vincitore di un David di Donatello, però, non sarà solamente il protagonista del film, ma si calerà anche nei panni di regista, per la quarta volta in carriera in questa veste.