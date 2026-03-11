Lazio-Milan, svelato l'arbitro del match: i precedenti

A pochi giorni dall'incontro di campionato contro il Sassuolo, l'AIA ha svelato il direttore di gara presente per la sfida tra Lazio e Milan, in programma la prossima domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

La designazione di Lazio-Milan

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Juventus e Lazio, sfida valida per la 24° giornata di Serie A, all'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Ayroldi. Al VAR sarà presente Chiffi con Maggioni all'AVAR.

Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via Onefootball

I precedenti di Guida con la Lazio

Il fischietto di Torre Annunziata e la Lazio si sono incontrati ben 31 volte: i biancocelesti hanno collezionato 11 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte. Un bilancio poco rassicurante per la squadra di Sarri in vista dell'atteso e complesso impegno contro il Milan.

L'ultimo incrocio risale a Juventus-Lazio, terminata 2-2, in cui l'arbitro si rese protagonista di alcune polemiche bianconere per il contatto dubbio tra Gila e Cabal.