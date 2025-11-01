Women | Milan-Lazio, le formazioni ufficiali di Grassadonia e Bakker
Svelate le undici titolari di Grassadonia per la quarta giornata di Serie A Women Athora
A pochi istanti dal fischio d'inizio i due tecnici della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, e del Milan, Suzanne Bakker, hanno diramato le loro formazioni ufficiali in vista del match delle ore 15:00.
Le undici titolari della Milan
MILAN (4-3-3): Giuliani; Arrigoni, De Sanders, Piga, Keijzer; Cernoia, Mascarello, Van Dooren; Renzotti, Ijeh, Kyvag. A disp.: Estevez, Park, Tornaghi, Cesarini, Appiah, Donolato, Dompig. All.: Suzanne Bakker
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (3-5-2): Durante; Mancuso, D'Auria, Mesjasz; Oliviero, Castiello, Benoit, Goldoni, Ashworth-Clifford; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Baltrip-Reyes, Martin, karczewska, Monnecchi, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia