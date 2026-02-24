Conferenza D’Aversa: “serve migliorare la difesa. Voglio ridare entusiasmo…”

Rivoluzione in casa Torino con la società che nella giornata di ieri ha ufficialmente esonerato Marco Baroni consegnando la panchina nelle mani di Roberto D’Aversa. L’ex Empoli avrà di fronte come primo avversario la Lazio ed oggi in conferenza stampa è avvenuta la sua presenfazione.

Le parole di Cairo su Baroni

Ho apprezzato Baroni come persona e rispetto alle immagini che dà è molto più determinato di quello che sembra.



Le parole di D’Aversa

Siamo vicini alla zona retrocessione e non è qualcosa che compete a questo club. Sono orgoglioso di rappresentare questo club, questa città e questi tifosi, arrivo con entusiasmo, non mi era mai capitato di restare fermo così a lungo ma sono carico.

Il dato che fa riflettere sono i 9 clean sheet ma poi quello che la indica come peggior difesa, questo è da migliorare perché il fatto di non subire gol ti porta poi ad occupare una certa posizione di classifica. La cosa importante è cercare di riportare entusiasmo e nel calcio bisogna ragionare così. Anche se c’è un cambio di allenatore lo scossone è importante e devo dare certezze ed entusiasmo.