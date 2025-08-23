Lazio, il patto tra Sarri e la squadra: "Usiamo la difficoltà per..."

Un debutto con il peso del passato

La stagione 2025-26 della Lazio inizia con un obiettivo chiaro: rialzarsi dopo mesi complicati. Il debutto a Como rappresenta subito un test importante per valutare la condizione della squadra e il carattere del gruppo. Dopo due annate concluse al settimo posto e una seconda parte dell’ultima stagione segnata da risultati deludenti, l’imperativo è ritrovare compattezza, continuità e fiducia nei propri mezzi.

La ricetta di Sarri per ripartire

Maurizio Sarri, nelle settimane di preparazione, ha insistito soprattutto sull’aspetto mentale. Ha chiesto ai giocatori unità e spirito di gruppo, sottolineando che le difficoltà possono diventare un alibi o, al contrario, il motore per rafforzare il collettivo. Un messaggio ribadito sia al gruppo sia nei colloqui individuali durante il ritiro. Nonostante un mercato senza colpi rilevanti, la Lazio può contare su una rosa già abituata ai meccanismi del tecnico: un vantaggio nelle prime giornate rispetto a squadre ancora in costruzione. Le aspettative esterne sono basse, ma questo può trasformarsi in uno stimolo in più per partire subito con il piede giusto.

Il Corriere della Sera