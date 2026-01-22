Alessandro Di Battista attacca Lotito: “Porta rispetto a chi mette i soldi”

Non si respira un’aria distesa tra Lotito e la tifoseria biancoceleste, l’ultimo comunicato della società ne è la conferma. Attraverso il proprio profilo Twitter, il politico Alessandro Di Battista ha attaccato duramente Lotito per il trattamento che riserva ai tifosi biacocelesti.

Alessandro Di Battista attacca Lotito

Vattene gestore e porta rispetto a chi (a differenza tua) ci mette i soldi. Io personalmente volevo acquistare un biglietto ma dopo aver letto il comunicato non lo farò. Ringrazio per questo la Curva Nord.



