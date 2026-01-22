Il Napoli supera la Lazio nella trattativa per Giovane

Sfuma un altro obbiettivo di mercato della Lazio, Giovane del Verona è ad un passo dal Napoli. Nonostante il mercato a saldo zero dei partenopei, grazie alle cessioni di Noa Lang e Lucca De Laurentis è riuscito ad anticipare la Lazio per acquistare Giovane: ecco i dettagli della trattativa.

Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball

Giovane ad un passo dal Napoli: il punto di Fabrizio Romano

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Il Napoli ha trovato l'accordo per ingaggiare l'attaccante brasiliano Giovane dall'Hellas Verona. Accordo in essere per un pacchetto da 20 milioni di euro con componenti aggiuntivi inclusi, tutto pronto per essere siglato venerdì con passaggi formali.