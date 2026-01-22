La Lazio è sulle tracce del sostituto di Mandas: ecco chi potrebbe essere

Lazio, Mandas ad un passo dal Bournemouth

Nonostante il mercato libero a gennaio, la Lazio sta pensando più alle cessioni rispetto alle entrate: dopo Castellanos e Guendouzi, Mandas e Romagnolo sono vicinissimi all’addio. Il portiere greco con molta probabilità approderà al Bournemouth, la Lazio sta osservando diversi profili per sostituirlo.

mandas

La Lazio è sul sostituto di Mandas

Secondo quando riportato da Alfredo Pedullà, per la porta tra i profili che la Lazio sta valutando c’è anche quello di Edoardo Motta, classe 2005 di proprietà della Reggiana, grande fisico e nel giro azzurro. Il profilo è stato studiato con attenzione e ci sono stati i primi contatti tra i club in attesa di una decisione definitiva.