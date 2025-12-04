Lazio-Milan, Allegri: "Chi vince ha sempre ragione. Stasera il primo che segnava vinceva"
Il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset riguardo la gara di Coppa Italia Lazio-Milan
Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri a Sport Mediaset
La sconfitta del Milan contro la Lazio
Chi vince ha sempre ragione, la Lazio ha vinto una gara dove ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una gara bloccata e chi segnava per primo vinceva. Abbiamo avuto due occasioni senza fare gol e sul gol potevamo difendere meglio. La squadra ha fatto una buona gara, nel primo tempo potevamo essere più veloci nell’imbucare la palla tra le righe. L’importante è recuperare tutti i giocatori, dispiace essere usciti dalla Coppa Italia, ma ora dobbiamo già pensare alla gara di Torino.
Bisogna essere arrabbiati perché quando perdiamo e veniamo eliminati dobbiamo esserlo. Bisogna però guardare in avanti perché va ripreso il cammino in campionato perché abbiamo Torino e Sassuolo prima della Supercoppa in Arabia
Leao
Stasera ha avuto una bella occasione e si è mosso bene dentro e fuori dall’area. Ha fatto una buona gara e si è messo a disposizione della gara, come tutti gli altri. Non bisogna deprimersi per questa sconfitta e continuare perché il nostro obiettivo resta tornare in Champions League
Il gol subito
Sul gol potevamo difendere meglio, ma era un momento in cui avevamo il comando della gara e abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili. Abbiamo regalato una punizione e abbiamo preso gol su angolo. Quando abbiamo il dominio della gara diventiamo pericolosi e su questa bisogna migliorare.