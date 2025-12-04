Lazio-Milan, Allegri: "Chi vince ha sempre ragione. Stasera il primo che segnava vinceva"

Chi vince ha sempre ragione, la Lazio ha vinto una gara dove ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una gara bloccata e chi segnava per primo vinceva. Abbiamo avuto due occasioni senza fare gol e sul gol potevamo difendere meglio. La squadra ha fatto una buona gara, nel primo tempo potevamo essere più veloci nell’imbucare la palla tra le righe. L’importante è recuperare tutti i giocatori, dispiace essere usciti dalla Coppa Italia, ma ora dobbiamo già pensare alla gara di Torino.

Bisogna essere arrabbiati perché quando perdiamo e veniamo eliminati dobbiamo esserlo. Bisogna però guardare in avanti perché va ripreso il cammino in campionato perché abbiamo Torino e Sassuolo prima della Supercoppa in Arabia