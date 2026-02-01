Paura allo Zini durante Cremonese–Inter
Petardo dalla curva ospiti, Audero a terra per alcuni istanti
L’episodio durante la gara
Brutto episodio allo stadio Zini, dove dalla curva ospiti occupata dai tifosi dell’Inter è stato lanciato un petardo in campo. L’ordigno è esploso nei pressi dell’area difesa dal portiere della Cremonese, Emil Audero, che è rimasto a terra visibilmente scosso, lamentando problemi a un orecchio.
Attimi di tensione e ripresa del match
A intervenire immediatamente è stato Lautaro Martinez, primo a recarsi sotto il settore interista per invitare i tifosi alla calma. Dopo alcuni minuti di apprensione e le verifiche del caso, la partita è poi ripresa regolarmente, senza ulteriori conseguenze, ma l’episodio ha lasciato strascichi di tensione sugli spalti.